Харви Вайнштейна госпитализировали: «С трудом дышал»

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает издание Metro.

В тюрьме на острове Райкера у Вайнштейна случилась острая сердечная недостаточность на фоне пневмонии, уточнил источник издания.

«Он с трудом дышал и был доставлен в тюремное отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где находится на лечении до сих пор», — говорится в публикации.

Сообщается также, что Вайнштейн идет на поправку, но о выписке речи пока не идет.

В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах: в изнасиловании в 2013 году, а также в принуждении к интимной близости в 2006 году. Позже суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений.

Однако продюсер находится в заключении, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса.

Ранее Харви Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы.