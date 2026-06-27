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Суд в Калифорнии пересмотрит наказание продюсеру Харви Вайнштейну

NBC: апелляционный суд Калифорнии решил пересмотреть наказание Вайнштейну
Kristin Callahan/Global Look Press

Апелляционный суд Калифорнии подтвердил вину голливудского продюсера Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании, но постановил пересмотреть приговор, то есть наказание. Об этом сообщает NBC New York.

«Мы отклоняем его попытки оспорить обвинительные вердикты присяжных», — говорится в тексте решения коллегии из трех судей Апелляционного суда 2-го округа Калифорнии.

Наказание будет пересмотрено в связи с тем, что при его назначении учитывались решения нью-йоркского суда по другому делу против Вайшнтейна, которые впоследствии были отменены.

В декабре 2022 года присяжные в Калифорнии признали Вайнштейна виновным в изнасилованиях итальянской актрисы и модели. Позднее потерпевшая раскрыла свое имя — Евгения Чернышова — и подала против продюсера гражданский иск.

Защита Вайнштейна подала апелляцию, утверждая, что судья запретила задавать вопросы о частной переписке Чернышовой, в которой якобы опровергались ее обвинительные показания.

Апелляционный суд не согласился с адвокатами продюсера, заявив, что у них была возможность донести свою позицию до присяжных с опорой на другие доказательства. Он также указал, что защита Вайнштейна нарушила калифорнийский закон о защите жертв изнасилования, разгласив данные о сексуальном прошлом потерпевшей.

Сейчас 74-летний продюсер остается под стражей. В сентябре ему должны вынести приговор по обвинениям в сексуальных преступлениях, выдвинутых в Нью-Йорке. Там прокуратура добивается, чтобы ему дали 20 лет тюрьмы. Калифорнийский срок он начнет отбывать только после завершения нью-йоркского.

Ранее Харви Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы.

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