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«Подумал, что я богатая белая женщина»: бойфренд Штурм хочет переехать в Россию и жениться на ней

Певица Штурм заявила, что новый бойфренд хочет переехать в РФ и жениться на ней
Из личного архива

Певица Наталья Штурм в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла подробности нового романа с темнокожим иностранцем Кейси. Она призналась, что возлюбленный теперь хочет переехать в Россию и жениться на ней.

Артистка подтвердила, что у нее действительно появился новый бойфренд. По ее словам, они познакомились, когда она переезжала из одного отеля в другой.

«Он вез меня в такси. Сказал, что политик, закончил университет, но сейчас временно таксует. Мне честно пофиг. Я его рассмотрела, мне все понравилось, пригласила в гости. Потом мы проводили много времени вместе, я пригласила его на день рождения в лучший ресторан Кейптауна. С рестораном я перестаралась, надо было выбрать что-то попроще. Он подумал, что я богатая белая женщина, хочу им воспользоваться и бросить. Ну, как у нас в России этого женщины боятся, а тут наоборот мужчина хочет гарантий», — поделилась Штурм.

Певица рассказала, что Кейси хочет переехать в Россию и жениться на ней. Однако исполнительница еще не приняла решение. Она призналась, что встречается с Кейси, так как «другие не понравились визуально».

Ранее Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров.

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