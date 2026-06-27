Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров: «Паскудно и беспардонно»

Певица Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров. О критике своей семейной инициативы артистка рассказала в беседе с News.ru.

Весной 2026 года она выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» специализированную платформу «Семья» для знакомств с целью создания семьи и рождения детей. Реакция интернет-пользователей на идею нового дейтингового сервиса удивила певицу.

«Я получила семь тысяч комментариев паскудного и беспардонного содержания. За что? Я не инфоцыганка, не хожу с «причиндалами» наперевес, как один известный ведущий...» — рассуждает Штурм.

В результате артистка закрыла комментарии и ушла из соцсетей. Сейчас, подчеркивает звезда, она не знает, как вернуть свое доверие к публике.

Накануне Наталья Штурм улетела праздновать день рождения в ЮАР.

Ранее Наталья Штурм заявила, что директор бросил Анастасию Волочкову одну на вечеринке.