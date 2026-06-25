Ургант получил многомиллионный гонорар за выступление на секретной свадьбе в Казани

Baza: Иван Ургант за $100 тысяч провел секретную свадьбу на курорте в Казани

Российский актер и шоумен Иван Ургант провел секретную свадьбу на самом дорогом курорте в Казани, получив за свое выступление $100 тыс. (почти 7,5 млн рублей). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, мероприятие состоялось в минувшие выходные в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» на берегу реки Волги. Заказчик арендовал все 50 номеров, заплатив за это 9 млн рублей.

«Ургант [за свое участие] запросил чуть меньше — 7,5 млн рублей, а еще — трансфер на премиальном авто и легкие закуски с безалкогольными напитками», — говорится в публикации.

Из текста следует, что шоумен выступал короткими блоками по 20 минут. Развлекательная программа продлилась около пяти часов, при этом на подхвате у Урганта был соведущий из Москвы. В конце торжества для гостей свои песни исполнила группа PIZZA.

Как выяснили авторы материала, доступ к свадебной церемонии и поведение участников строго контролировались. Журналистов на мероприятие не пустили, участвовали только 45 приглашенных гостей. Организаторы пристально следили за тем, чтобы имена молодоженов и фотографии с праздника не утекли в сеть.

В феврале 2022 года на Первом канале в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за эскалацией украинского конфликта, перестало выходить шоу «Вечерний Ургант». Даже после возвращения развлекательного контента, показы авторского шоу Ивана Урганта не были возобновлены.

Ранее отец Урганта высказался о текущем местоположении сына.