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Культура

Михалков предупредил об изменениях в прокате зарубежного кино

Михалков: Процент от проката зарубежного кино направят в пользу российского
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков предупредил о возможных изменениях в прокате зарубежного кино. Его цитирует ТАСС.

По словам народного артиста РСФСР, процент от проката зарубежного кино в стране будет взиматься в пользу рефинансирования российского кинематографа.

«К тому же будет оплачиваться «входной билет» — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае», — объяснил он.

Режиссер подчеркнул, что это не означает отсутствия иностранного кино на российских экранах. Он также добавил, что это только одно из направлений в разработке будущих законов, а определять процент будут эксперты в экономической сфере.

До .этого президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку российского кино и регулирование проката иностранных фильмов.

Ранее Евгений Миронов назвал причину отказаться от квотирования зарубежных фильмов.

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