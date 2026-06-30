Михалков предупредил об изменениях в прокате зарубежного кино

Режиссер Никита Михалков предупредил о возможных изменениях в прокате зарубежного кино. Его цитирует ТАСС.

По словам народного артиста РСФСР, процент от проката зарубежного кино в стране будет взиматься в пользу рефинансирования российского кинематографа.

«К тому же будет оплачиваться «входной билет» — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае», — объяснил он.

Режиссер подчеркнул, что это не означает отсутствия иностранного кино на российских экранах. Он также добавил, что это только одно из направлений в разработке будущих законов, а определять процент будут эксперты в экономической сфере.

До .этого президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку российского кино и регулирование проката иностранных фильмов.

Ранее Евгений Миронов назвал причину отказаться от квотирования зарубежных фильмов.