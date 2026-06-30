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Культура

Суд принял решение по спору МЧС с театром Бабкиной

Суд отказал МЧС в жалобе на взыскание денег в пользу театра «Русская песня»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение по спору ГУ МЧС РФ по Москве с театром Надежды Бабкиной «Русская песня». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Решение суда о взыскании 50 тыс. рублей в пользу театра в качестве возмещения оплаты госпошлины оставили без изменения, а жалобу МЧС.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал с ГУ МЧС РФ по Москве расходы по оплате госпошлины а также отменил выданное театру предписание МЧС о восстановлении защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) в подвале здания на Садовой-Черногрязской улице.

Предписание вынесли по итогам выездной проверки, в рамках которой инспектор выявил нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны: отсутствие паспорта ЗС ГО, использование помещений под склад, нарушения герметизации и гидроизоляции, отсутствие дверей, оштукатуривание стен и потолков, неисправное или отсутствующее инженерно-техническое оборудование, включая вентиляцию.

В театре же настояли, что подвальные помещения передавались учреждению как обычный нежилой фонд без указаний на статус объекта гражданской обороны, а документы отсутствовали как у учреждения, так и у надзорного органа. Вследствие этого Басманный суд Москвы признал действия надзорного подразделения МЧС необоснованными, а административное дело в отношении театра о невыполнении требований и мероприятий в области гражданской обороны прекратили.

Ранее солистка группы «Маша и медведи» выиграла суд из-за песни в телешоу.

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