Солистка группы «Маша и медведи» выиграла суд из-за песни в шоу «Голос»

Солистка «Маша и медведи» выиграла суд об использовании песни в шоу «Голос»

Солистке группы «Маша и медведи» Марии Макаровой удалось добиться компенсации за использование без согласия песни «Земля» из фильма «Брат-2» в шоу «Голос». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Как отмечается в документах, композицию использовали в выпуске 13-го сезона «Голоса» на этапе слепых прослушиваний. После этого выступление участницы разместили на сайте и в соцсетях проекта.

Также в материалах приводятся слова Макаровой, которая заявила, что не давала разрешение на доведение композиции до всеобщего сведения, а также на переработку (создание кавера). Кроме того, в рамках лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО) певица не предоставляла третьим лицам права использовать песни без ее согласия.

По словам солистки, песня «Земля» входит в саундтрек фильма «Брат-2», который по результатам одного из опросов возглавил рейтинг лучших российских фильмов XXI века. Шоу «Голос», по мнению артистки, использовала трек для повышения рейтинга и получения дохода от размещения рекламы.

Суд обязал выплатить Макаровой денежную компенсацию за нарушение исключительных прав, компенсацию морального вреда и возместить расходы по оплате юридических услуг. Общая сумма составила 300 тысяч рублей.

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