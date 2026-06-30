Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Культура

Названы время и место похорон художника Худякова

Похороны художника Худякова пройдут на Троекуровском кладбище
Виталий Белоусов/РИА Новости

Названо время и место похорон российского художника, президента Творческого союза художников России, вице-президента Российской академии художеств Константина Худякова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение мастера.

Церемония прощания с Худяковым состоится 2 июля в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», уточнил источник агентства.

Похороны художника пройдут после отпевания на Троекуровском кладбище.

Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа, был одним из пионеров цифрового искусства в России. Произведения художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Австрии и других. Его не стало 27 июня в возрасте 81 года после борьбы с раком легких.

Ранее умер артист из проектов «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!