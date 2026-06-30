Названы время и место похорон художника Худякова

Названо время и место похорон российского художника, президента Творческого союза художников России, вице-президента Российской академии художеств Константина Худякова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение мастера.

Церемония прощания с Худяковым состоится 2 июля в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», уточнил источник агентства.

Похороны художника пройдут после отпевания на Троекуровском кладбище.

Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа, был одним из пионеров цифрового искусства в России. Произведения художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Австрии и других. Его не стало 27 июня в возрасте 81 года после борьбы с раком легких.

Ранее умер артист из проектов «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны».