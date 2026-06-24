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Культура

Умер актер из «Нежного возраста»

Ушел из жизни актер фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев
Мастерская Петра Фоменко

Актер Евгений Калинцев, известный широкой публике по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

«17 июня не стало актера Евгения Калинцева. Через пару недель, 7 июля, ему должно было исполниться 60 лет. Выражаем искренние соболезнования близким и родным», — отмечается в сообщении.

Калинцев — выпускник актерско-режиссерской мастерской Петра Фоменко в ГИТИСе. В разные годы он играл в театре-студии «Человек» и «Театре.doc». С 1991 по 1998 год служил в Театре на Малой Бронной под руководством Сергея Женовача, где сыграл роли в таких спектаклях, как «Король Лир», «Идиот» и «Маленькие комедии».

Позднее актер работал ассистентом Петра Фоменко при постановке спектаклей «Война и мир. Начало романа» и «Семейное счастие». Благодаря свободному владению французским языком он помогал артистам с произношением иностранных реплик.

Прощание с актером состоялось 24 июня в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке в Москве.

До этого в возрасте 85 лет скончался актер Паул Буткевич, снявшийся в проектах «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны». Последние дни артист провел в больнице латвийского города Екабпилс. Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов. В последние годы актер тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла. Широкую известность ему принесла роль сотрудника гестапо Клауса в легендарной картине «Семнадцать мгновений весны».

Ранее стало известно о смерти актрисы сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня».

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