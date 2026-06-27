Названа причина смерти художника Константина Худякова

ТАСС: художник Худяков умер после борьбы с раком легких

В окружении художника Константина Худякова назвали причину его смерти. Как пишет ТАСС, вице-президент Российской академии художеств боролся с онкологическим заболеванием.

«Больше года Константин Васильевич боролся с раком легких», — уточнил собеседник агентства.

О смерти художника сообщила журналистам его дочь Александра Худякова. Его не стало 27 июня в возрасте 81 года.

Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа, был одним из пионеров цифрового искусства в России. Произведения художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Австрии и других.

Накануне актер Евгений Калинцев, известный широкой публике по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее умер артист из проектов «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны».