Дворцов раскрыл содержание секретной папки Shaman

Продюсер Дворцов: в секретной папке Shaman может быть подарок от Мизулиной

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что интрига вокруг секретной папки певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) может быть частью продуманной пиар‑стратегии. Его слова передает «Абзац».

Дворцов предположил, что внутри папки может находиться личный оберег либо ценный подарок от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Известные личности часто держат при себе на концертах и гастролях вещи в качестве талисмана-оберега. Возможно, этот талисман как раз принадлежит ему», — сказал эксперт.

Дворцов отметил, что использование загадочных деталей — распространенная практика в российском шоу‑бизнесе. Она помогает поддерживать востребованность исполнителя и влияет на уровень его гонораров.

«Чем таинственнее подача — какая-то коробочка или как Ярослав облизал байкальский лед — тем лучше. Подобные пиар-ходы дают определенные шаги к известности», — прокомментировал Дворцов.

25 мая сообщалось, что Дронов намекнул, что знает некую тайну о США. Он опубликовал видео, снятое напротив американского посольства в Москве и развевающегося флага США. В руках Shaman держал загадочную папку.

Ранее психолог оценила «вакцину от роскоши» у Диброва.