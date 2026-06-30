Дзюба захотел стать ведущим популярного шоу: «Был бы самым легендарным»

Футболист Артем Дзюба в беседе с изданием «СтарХит» выразил готовность стать ведущим шоу «Прятки».

«Я был бы самым легендарным ведущим! Когда говорят, что Журавлев что-то там ломает — это цветочки. Я бы вообще всю школу перевернул, но нашел бы каждого. Для меня вообще нет никаких преград, я залезу, нырну куда угодно, но найду всех», — отметил спортсмен.

Ведущим третьего сезона проекта снова стал Дмитрий Журавлев, известный по шоу «Натальная карта». В новых выпусках он будет искать героев, спрятанных в локациях по всему миру. В шоу также впервые приняла участие актриса Алла Михеева. Съемки одного из эпизодов прошли в Ногинской школе. Артистка попросила помощи у местных учеников, чтобы придумать, как интереснее спрятаться и обмануть ведущего.

В августе 2025-го актрисе Эвелине Бледанс пришлось прятаться в грязном туалете в Бангкоке в шоу «Прятки». Ради победы в проекте о прятках артистка выбрала укрытие в туалете, где спряталась за стеклянными блоками, слившись с задней стенкой.

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