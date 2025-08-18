Ведущая Бледанс спряталась в туалете, а певица Седокова — в лагере в новом шоу

Телеведущей Эвелине Бледанс пришлось прятаться в грязном туалете в Бангкоке в новом сезоне шоу «Прятки». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала СТС.

Ради победы в проекте о прятках Бледанс выбрала укрытие в туалете где спряталась за стеклянными блоками, слившись с задней стенкой.

«Страшно, ведь говорят, отель построили на месте кладбища», — делилась впечатлениями она.

Певице Анне Седоковой, в свою очередь, нужно было спрятаться в подмосковном пионерлагере зимой.

«Мне, конечно, выдали стельки для согрева, но я их совсем не чувствую», — жаловалась она.

Также звезды прятались в заброшенной крепости в Омане, на заводе в ЮАР, в тюрьме в Старой Руссе, усадьбе Витово, московском метро и особняке на Фонтанке.

31 августа на СТС и в VK Видео состоится премьера второго сезона «Пряток» с ведущим Дмитрием Журавлёвым. В новых выпусках звезда интернет-шоу «Натальная карта» будет искать героев, спрятанных в заброшенных локациях по всему миру.

Накануне Бледанс рассказала, что три дня добиралась до своей малой родины — Крыма. В первый вечер звезда сильно отравилась и остаток пути провела в тяжелом состоянии.

