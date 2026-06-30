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Культура

Дмитрий Колдун вспомнил, как на него напали после «Фабрики звезд»

Певец Колдун рассказал, что неизвестный пытался украсть у него дорогостоящую гитару
Пресс-служба Дмитрия Колдуна

Певец Дмитрий Колдун рассказал mk.ru, что его пытались ограбить после финала «Фабрики звезд».

Колдун получил дорогостоящую коллекционную гитару в качестве главного приза «Фабрики звезд». По словам артиста, один из сотрудников крупной музыкальной площадки захотел отнять этот инструмент. Увидев ее, мужчина начал вырывать ее из рук певца.

По словам Колдуна, он тогда не знал, что гитара коллекционная, но все равно «вцепился» в нее. Артист объяснил, что музыкальный инструмент стал для него памятью о проекте.

«Их (таких гитар) всего 10 штук в мире, а сделана она самым опытным мастером компании Fender, которая является лидером по производству инструментов для музыкантов по всему миру. Сейчас эта кастомная гитара стоит просто баснословных денег. Ну и тогда она, в общем-то, стоила нормально. Я вот думаю, что если бы я тогда разжал свою руку, остался бы не только без ценного приза, но еще и без памяти, которую подарил мне этот проект», — поделился исполнитель.

Ранее звезду «Фабрики звезд» нашли в аниме и опере.

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