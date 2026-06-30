«У нас все лучше!»: Чехова раскрыла, что ее раздражает в Нью‑Йорке

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ее раздражает жить в Нью-Йорке

Телеведущая Анфиса Чехова, которая уже третий месяц находится в Нью-Йорке из-за лечения собаки, рассказала о непростом пребывании в США. Своими мыслями знаменитость поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чехова призналась, что реальность сильно отличается от глянцевого образа города, который показывают в кино.

«Несмотря на всю красоту, чувствую себя очень усталой. Устала разговаривать на английском, он мне уже надоел!» — поделилась она.

По словам телеведущей, первое впечатление от города часто оказывается обманчивым: когда человек приезжает как турист, то сначала он полон иллюзий, но спустя несколько месяцев начинают проявляться бытовые и культурные особенности, к которым сложно привыкнуть.

«Ты к этому оказываешься не готов… Ты привык к своей стране, а здесь все по-другому, многое раздражает. Думаешь: у нас все лучше!» — сказала она.

29 июня сообщалось, что Чехова устроила день рождения своему питомцу. Знаменитость раскрыла, что тяжелобольная собака Картошка отметила 7 лет.

Праздник пришлось устраивать заранее — животное находилось в этот день в стерильном боксе после трансплантации. Чехова отметила, что операция прошла успешно. Картошка чувствует себя хорошо, через две недели ее выпишут.

Ранее сообщалось, что российский комик вспомнил, как напоил бывшего шеф-повара Белого дома водкой.