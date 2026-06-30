Российский комик вспомнил, как напоил бывшего шеф-повара Белого дома водкой

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о совместной работе с американским блогером и бывшим шеф-поваром Белого дома Андре Рашем. Своей историей юморист поделился с YouTube-каналом «Вписка».

Поперечный вспомнил, что вместе с Рашем он попробовал популярные русские лимонады — «Тархун», «Байкал» и «Дюшес». Комик отметил, что «Дюшес» понравился шеф-повару больше всего, поскольку напоминает обычный грушевый лимонад. «Тархун» Раш сравнил с лекарством, а «Байкал» и вовсе пришелся ему не по вкусу.

Также Поперечный рассказал, что напоил Раша русской водкой, после чего они оба сильно напились.

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. В начале апреля жена Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье.Она опубликовала ролик, как сделала тест на беременность. Результат оказался положительным.

Позднее Поперечный делился, что его беспокоит стоимость родов в США. Один из поклонников напрямую спросил комика: «Не пугает ли вас стоимость родов в США?» На это юморист ответил: «Меня пугает, но не Полину».

Ранее блогерша Савчихина пожаловалась, что столкнулась с пренебрежением в консульстве.