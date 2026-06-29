Анфиса Чехова устроила день рождения тяжелобольной собаке

Телеведущая Анфиса Чехова устроила день рождения Новыми фотографиями питомца телеведущая поделилась в своем Telegram-канале.
По словам Чеховой, тяжелобольная собака Картошка отметила 7 лет.
«Каждый год я праздновала ее день рождения! Дарила ей тортик, а впоследствии мороженое, когда выяснила, что это ее любимое лакомство и, в отличие от собачьего тортика, оно не вызывает поноса», — поделилась она.
Праздник пришлось устраивать заранее — животное в этот день находится в стерильном боксе после трансплантации. После операции, рассказала Чехова, Картошка чувствует себя хорошо, через две недели ее выпишут. Своей любимице Чехова пожелала здоровья и долголетия.
«Я очень люблю свою одноглазую принцессу. Я называю ее «Полуспящая красавица», — посмеялась Чехова.
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