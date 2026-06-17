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Культура

Татьяна Буланова причислила себя к скуфам

Певица Татьяна Буланова назвала себя скуфом
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова заявила в беседе с «КП-Петербург», что считает себя скуфом.

Буланова призналась, что до сих пор не может понять феномен своей популярности среди молодежи.

«Честно, для меня это загадка, почему на меня ходят молодые. Приятная, но загадка! Мне кажется, я уже такой скуф», — поделилась артистка.

Буланова также рассказала, что не против попробовать себя в новых жанрах. К примеру, ей было интересно сделать трек с диджеем или рэпером.

Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой в 2025 году прошла через вторую волну популярности благодаря интересу у молодежи. Зумерам полюбились танцоры вокалистки, которых в сети прозвали «энергосберегающими». Однако после того, как артисты стали востребованы, они решили уйти из балета Булановой. Сейчас певица выступает уже с другой командой.

В марте 2026-го Буланова призналась, что использует магические амулеты, которые помогают ей защититься от сглаза и добиться успехов в карьере. По мнению певицы, один из таких эзотерических предметов, возможно, помог ей успешно вернуться на сцену.

Ранее Буланова раскрыла секрет быстрого похудения.

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