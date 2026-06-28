Буланова пять раз отказалась от участия в одном реалити

Певица Татьяна Буланова пять раз отказалась от участия в шоу «Последний герой»

Певица Татьяна Буланова призналась, что пять раз отказывалась от участия в реалити-шоу «Последний герой». Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Буланова объяснила, что оказалась не готова находиться в экстремальных условиях проекта.

«Я — человек ответственный, я приехала жрать тараканов, спать в холодном песке — я была не готова рисковать, поэтому отказывалась», — объяснила артистка.

Певица призналась, что в последнее время ее перестали звать в реалити-шоу. Она уточнила, что пока не знает, хочет ли участвовать в таких программах.

Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой в 2025 году прошла через вторую волну популярности благодаря интересу у молодежи. Зумерам полюбились танцоры вокалистки, которых в сети прозвали «энергосберегающими». Однако после того, как артисты стали востребованы, они решили уйти из балета Булановой. Сейчас певица выступает уже с другой командой.

В июне 2026-го Буланова заявила, что считает себя скуфом. Она призналась, что до сих пор не может понять феномен своей популярности среди молодежи.

Ранее Виктория Боня уволила дочь из семейного реалити-шоу.