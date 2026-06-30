Певец Shaman заявил, что не отправился на СВО, потому что считает фронтом сцену

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что часто посещает зону СВО, однако главным фронтом для него остается сцена. Его слова передает РИА Новости.

По словам артиста, он ездит в зону СВО с благотворительными концертами, чтобы поддержать военнослужащих и исполнить для них свои песни. Певец уверен, что чаще всего упреки в его адрес поступают не от самих бойцов, а от комментаторов в интернете.

«Ну а диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить, чтобы лишить главного фронта — сцены, потому что сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие», — сказал он.

25 июня стало известно, что Дронов представил новую песню «Братья-славяне» и клип. Выход песни приурочили ко Дню дружбы и единения славян. В клипе артист с тележкой мороженого гуляет по московским улицам и раздает летнее лакомство.

В мае Shaman опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России.

Ранее сообщалось, что Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк.