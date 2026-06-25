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Культура

Shaman написал песню про «братьев-славян» в День дружбы и единения

Певец Shaman представил песню «Братья-славяне»
Пресс-служба Shaman

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) представил в Telegram-канале новую песню «Братья-славяне» и клип.

Выход песни приурочили ко Дню дружбы и единения славян. В клипе артист с тележкой мороженого гуляет по московским улицам и раздает летнее лакомство.

Shaman заявил о необходимости верить в лучшее и оставаться сильным духом в непростые времена.

«Я написал эту песню, чтобы вызвать у вас неподдельную улыбку и радость, чтобы в ваших семьях стало больше света и добра. Любое испытание, выпавшее на нашу ношу, предназначено лишь для того, чтобы закалить нас и укрепить единство народа. Всё обязательно будет хорошо. Я всегда рядом. Дай бог здоровья вам и вашим близким», — заявил артист.

В мае Shaman опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Ранее Варламов похвалил Shaman за «помощь иноагентам».

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