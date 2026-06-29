Звезда «Реальных пацанов» вступился за Катю Лель в конфликте с фанатами

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, выступающий под творческим псевдонимом VAVAN, и его супруга-блогерша Александра Селиванова вступились за певицу Катю Лель в конфликте с фанатами. Звездную пару цитирует kp.ru.

Недавно Катя Лель призналась, что просит поклонников удалять фотографии. По словам Александры, она сама не просит удалять снимки, если они сделаны в общественном месте и без явного вторжения в личную жизнь.

«Но если снимок получился неловким или сделан в момент, когда я не готова к публичности, могу вежливо попросить не выкладывать его», — сказала блогерша, отметив, что обычно к такой просьбе относятся с пониманием.

Селиванов подчеркнул, что тоже относится к фотографиям спокойно, однако готов защищать свое личное пространство.

«Для меня самая большая боль, когда люди подходят фотографироваться, обнимают или дергают меня», — объяснил он.

Накануне Катя Лель ответила на призыв спасти ее от инопланетян.

Ранее Катя Лель призналась, что пытается понять, для чего с ней связались инопланетяне.