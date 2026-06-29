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Культура

Shaman признал свою единственную ошибку после того, как лизнул Байкал

Певец Shaman заявил, что навредил самому себе видеороликом с Байкалом
Кадр из видео/Telegram-канал «SHAMAN»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) признал свою, на его взгляд, единственную ошибку после того, как лизнул лед Байкала. Его цитирует News.ru.

Музыкант подчеркнул, что не лишает себя права быть живым человеком и подурачиться, однако многие не знают его с этой стороны и уверены, что артист должен соответствовать общепринятым стандартам.

«Но вы же понимаете, что после той шутки с Байкалом я никому не навредил, кроме как самому себе. Единственная моя ошибка заключалась в том, что я это видео опубликовал в интернете, но, если бы я этого не сделал, это был бы уже совсем другой человек», — заключил он.

В феврале исполнитель опубликовал в соцсетях видео, на котором показал, как пробует на вкус лед Байкала, назвав его самым чистым озером в мире. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс.

После публикации видео Shaman заявил, что не ожидал, что его поступок с облизыванием льда вызовет такой резонанс и даже приведет к росту интереса к турам в регион на 12%. Также он сообщил, что чувствует себя нормально, отвечая на вопросы о возможных проблемах со здоровьем после облизывания льда.

Ранее Shaman объяснил, почему развелся в Год семьи.

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