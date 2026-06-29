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Культура

Shaman объяснил, почему развелся в Год семьи: «Зачем терпеть»

Певец Shaman объяснил, что развелся в Год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью
Кирилл Зыков/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) объяснил, зачем развелся в Год семьи с предыдущей супругой. Об этом сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со ссылкой на пресс-конференцию артиста.

Дронов заявил, что он тоже живой человек, а «сердцу не прикажешь». Поэтому он решил, что не будет ждать окончания Года семьи в 2024 году и идти на сделку с совестью.

«Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью. Терпеть. И самое главное — в угоду кому?» — задается вопросом Shaman.

Он предположил, что если бы дождался окончания года и повременил с разводом, то был бы «бездушным патриотом», который только «отрабатывает повестку».

Дронов напомнил, что его отношения с общественницей Екатериной Мизулиной начались в декабре 2024 года и привели к свадьбе, а значит, ему удалось создать новую семью в Год семьи.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» заключили брак в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов, вместо белого платья и костюма оделись в зеленую одежду, похожую на солдатскую форму.

Ранее Мизулина посмеялась над Shaman на концерте Булановой.

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