Анатолий Цой о подготовке к пляжному сезону: «Замените фастфуд на рыбу»

Певец Цой призвал больше двигаться и есть овощи летом

Певец TSOY (настоящее имя Анатолий Цой) дал россиянам советы по подготовке к пляжному сезону. Его цитирует kp.ru.

Артист призвал начинать с малого — утренней зарядки, вечерней прогулки и большего объема зелени, овощей и фруктов в рационе.

«Замените газировку на смузи, фастфуд — на рыбу и овощи. Добавьте движение, которое приносит радость, это может быть что угодно: танцы, плавание, велосипед», — говорит он.

Анатолий Цой призвал помнить, что на пляже нужно отдыхать, а не испытывать стресс из-за цифр на весах, и посоветовал любить свое тело уже сейчас, чтобы оно отвечало взаимностью.

До этого Цой признался, что иногда сталкивается с критикой со стороны публики, но не пытается оградить себя от такого негатива.

Ранее артист высказался об использовании ИИ в медицине.