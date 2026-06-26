Анатолий Цой высказался об использовании ИИ в медицине: «Я за разумный подход»

Певец Анатолий Цой заявил, что ИИ может быть хорошим помощником для врачей

Певец Анатолий Цой заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может стать полезным помощником для врачей. Такое мнение он выразил в разговоре с kp.ru.

Цой считает, что сегодня ИИ способен выступать только в качестве помощника настоящего специалиста, а полностью полагаться на нейросеть в таких вопросах еще рано.

«Я за разумный подход. Нейросеть — крутой инструмент: она может обработать горы данных, заметить то, что человек пропустит. Но она не чувствует, не сопереживает, не учитывает нюансы жизни. Поэтому в вопросах здоровья я бы доверял ИИ как помощнику, а не как главному врачу», — сказал певец.

Артист допустил использование ИИ для анализа, подсказок и ускорения процесса лечения. Однако, по мнению Цоя, финальное решение должно быть принято опытным врачом, которому свойственна человечность.

До этого комик и музыкант Александр Ревва усомнился, что искусственный интеллект способен соревноваться с человеческим творчеством. По словам артиста, робот не должен сражаться с людьми. Певец отметил необходимость маркировки на работах, созданных ИИ.

Ранее Анатолий Цой раскрыл, будет ли он новым «Холостяком».