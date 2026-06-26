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Культура

Анатолий Цой высказался об использовании ИИ в медицине: «Я за разумный подход»

Певец Анатолий Цой заявил, что ИИ может быть хорошим помощником для врачей
Пресс-служба ТНТ

Певец Анатолий Цой заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может стать полезным помощником для врачей. Такое мнение он выразил в разговоре с kp.ru.

Цой считает, что сегодня ИИ способен выступать только в качестве помощника настоящего специалиста, а полностью полагаться на нейросеть в таких вопросах еще рано.

«Я за разумный подход. Нейросеть — крутой инструмент: она может обработать горы данных, заметить то, что человек пропустит. Но она не чувствует, не сопереживает, не учитывает нюансы жизни. Поэтому в вопросах здоровья я бы доверял ИИ как помощнику, а не как главному врачу», — сказал певец.

Артист допустил использование ИИ для анализа, подсказок и ускорения процесса лечения. Однако, по мнению Цоя, финальное решение должно быть принято опытным врачом, которому свойственна человечность.

До этого комик и музыкант Александр Ревва усомнился, что искусственный интеллект способен соревноваться с человеческим творчеством. По словам артиста, робот не должен сражаться с людьми. Певец отметил необходимость маркировки на работах, созданных ИИ.

Ранее Анатолий Цой раскрыл, будет ли он новым «Холостяком».

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