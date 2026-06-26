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Культура

Анатолий Цой о критике в свой адрес: «Смотрю на это с улыбкой»

Певец Анатолий Цой признался, что не пытается оградить себя от критики
Пресс-служба ТНТ

Певец Анатолий Цой признался, что иногда сталкивается с критикой со стороны публики, но не пытается оградить себя от такого негатива. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам Цоя, он не переживает из-за контента с критикой в социальных сетях. Певец также не видит смысла в том, чтобы нанимать работников, которые будут удалять подобные негативные ролики.

«Поводов для хейта почти не бывает, а если и появляются какие-то ролики — я смотрю на это с улыбкой, потому что не из тех, кто обижается на каждую шутку. Наоборот, иногда даже сам посмеяться могу», — отметил артист.

Цой подчеркнул, что хейт является неотъемлемой частью публичной жизни, поэтому его следует воспринимать с легкостью.

Накануне певец Егор Крид обратился к хейтерам. Исполнитель признался, что в последнее время он получает большое количество негатива в свой адрес. При этом артист заявил, что благодарен этому периоду, поскольку теперь он стал обращать внимание на людей, которые его любят.

Ранее Анатолий Цой высказался об использовании ИИ в медицине.

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