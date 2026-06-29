В окружении Пугачевой раскрыли, почему она не поет больше года

КП: Пугачева не выступает на частных мероприятиях с 2025 года

Коллеги народной артистки СССР Аллы Пугачевой раскрыли, почему она не поет уже больше года. Окружение звезды цитирует kp.ru.

По словам коллег, гесть лет назад после сольного юбилейного концерта звезда официально завязывала с корпоративами, но частные, в том числе заграничные выступления после этого были.

«Уже с прошлого года Пугачева не выступает и на частных мероприятиях. Нигде, ничего об этом не слышно. С чем это связано? Наверное, с возрастом — не у каждого есть голос и силы в 77 лет, живое выступление это огромная нагрузка, отдача энергии», — рассказали инсайдеры.

Собеседники издания добавили, что некоторый артистки в пожилом возрасте и сейчас выходят на большую сцену «под плюс». Пугачева так не сделает, по словам близких, потому что на частном мероприятии качество такого выступления будет легко поставить под сомнение.

Недавно Mash сообщал, что Пугачева якобы по причине здоровья отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч. Представительница Пугачевой Елена Чупракова заявила, что у нее нет информации об операциях.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее внук Пугачевой снялся со своей новой возлюбленной, у которой есть ребенок.