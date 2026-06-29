Представитель Пугачевой вышла на связь после сообщений об операциях

Представитель Пугачевой Чупракова заявила, что не в курсе о завершении карьеры певицы

Представительница Аллы Пугачевой Елена Чупракова призналась РИА Новости, что певица не сообщала ей об операциях и завершении творческой карьеры.

По словам Чупраковой, она не в курсе слухов о том, что Пугачева перенесла несколько операций на сердце и окончила карьеру.

«Нет, у меня такой информации нет. Я не в курсе», — заявила Чупракова.

29 июня Telegram-канал Mash заявил, что Пугачевой якобы сделали две операции на сердце за последние полгода. Утверждалось, что певице произвели хирургическое вмешательство из-за того, что организм перестал выдерживать тяжелые нагрузки. Врачи посоветовали знаменитости не выступать на концертах, так как это ведет к увеличению риска ухудшения здоровья.

Mash сообщал, что Пугачева якобы по причине здоровья отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее внук Пугачевой снялся со своей новой возлюбленной, у которой есть ребенок.