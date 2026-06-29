Илья Соболев раскрыл, какого литературного персонажа мечтает сыграть

Актер и стендапер Илья Соболева раскрыл, какого литературного персонажа мечтает сыграть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «КИОН Строки».

На светской премьере сериала «Зовите Витю!» он признался, что выбрал бы графа Монте-Кристо — героя одноименного романа Александра Дюма, написанного в соавторстве с Огюстом Маке.

Это история молодого моряка Эдмона Дантеса, который после несправедливого заключения посвящает свою жизнь поиску справедливости и возмездию. Захватывающий приключенческий роман сочетает динамичный сюжет с размышлениями о мести, милосердии и цене человеческой свободы.

Соболев добавил, что для своих детей выбирает произведения, ставшие классикой детской и школьной литературы. В этот список входят книги Жуковского, Пушкина и Гоголя, а также зарубежных авторов — Ханса Кристиана Андерсена, Даниеля Дефо и Марка Твена.

Сериал «Зовите Витю!» выйдет онлайн 1 июля.

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