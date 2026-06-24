Илья Соболев стал экстрасенсом и начал общаться с призраками

Стендап-комик Илья Соболев сыграл главную роль в новом сериале «Зовите Витю!». О премьере проекта «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр «КИОН».

Паранормальная комедия режиссера Дениса Тяпичева о лжеэкстрасенсе Вите, внезапно получившем настоящий дар видеть призраков, выйдет на платформе 1 июля. По сюжету однажды на Витю выходит блогерша Саша (Саша Бортич), мечтающая снять разгромное разоблачение, однако он начинает действительно общаться с духами.

В каждом из эпизодов герою предстоит разобраться с незавершенными делами, старыми семейными конфликтами и последними просьбами людей, которые уже покинули этот мир.

Соболев признался, что до сих пор привыкает к командной природе кино.

«В стендапе ты сам отвечаешь за результат, а здесь все строится на взаимодействии с партнерами, режиссером, всей съемочной группой. Что касается самого Вити, то было интересно показать разные проявления его характера: и когда он уверенно обманывает людей, и когда сам начинает бояться происходящего. Играть это было одинаково непросто», — поделился он.

В сериале также снялись Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Владимир Майзингер, Александра Флоринская, Александр Клюквин и другие.

По итогам юбилейного V Фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ «Зовите Витю!» стал самым ожидаемым проектом по мнению индустриального жюри, а Илья Соболев забрал награду в номинации «Оригинальный актер».

Ранее сообщалось, что «Реальные упыри» получат спин-офф про оборотней.