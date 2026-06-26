Названы самые популярные магические практики среди россиян

Названы самые популярные магические практики и сверхъестественные истории среди пользователей российских социальных сетей. Результатами соответствующего опроса накануне премьеры сериала об экстрасенсе-шарлатане «Зовите Витю!» поделились с «Газетой.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН» и исследовательский центр Sidorin Lab.

Самыми обсуждаемыми практиками стали гадания на картах Таро (328 тыс. сообщений), составление натальной карты (293,3 тыс.) и матрицы судьбы (153,6 тыс.), на которые приходится более 60% всех упоминаний. В первую десятку также вошли святочные гадания (109,7 тыс.), создание амулетов (27,3 тыс.), гороскопы (25,7 тыс.), травничество (16,4 тыс.), гадание на рунах (12,1 тыс.), хиромантия (11,9 тыс.) и экстрасенсорика (10,1 тыс.). Наиболее активны в этой теме пользователи 40–59 лет, на которых приходится 41% обсуждений.

«Эзотерика в соцсетях стала одним из языков массовой культуры. Таро, натальные карты, матрицы судьбы и экстрасенсы обсуждаются наряду с сериалами, мемами и психологическими тестами. Высокая доля нейтральных публикаций показывает, что для аудитории это не столько предмет веры или спора, сколько привычный формат самоисследования, развлечения и эмоционального контакта с контентом. В этом смысле эзотерика стала частью экономики внимания, где ценность создает не только информация, но и ощущение персонального ответа», — комментирует Никита Прохоров, совледелц и исполнительный директор Sidorin Lab.

Абсолютными лидерами обсуждений сверхъестественного в массовой культуре стали ведьмы и колдуны — более 1,1 млн упоминаний. За ними следуют демоны (717,6 тыс.), призраки и привидения (349 тыс.), а также вампиры (347,5 тыс.) и зомби (338,5 тыс.).

Среди зарубежных фильмов со такой тематикой наибольшее внимание аудитории привлекает сага «Сумерки», собравшая 1,23 млн сообщений. Далее следуют «Привидение» Джерри Цукера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Каспер» и франшиза «Охотники за привидениями». В российском сегменте лидирует «Вий», за которым расположились две экранизации «Мастера и Маргариты» — Михаила Локшина и Юрия Кары, а также кинотрилогия «Гоголь» и фильм «Пиковая дама: Зазеркалье».

Самым обсуждаемым зарубежным мистическим сериалом стал мировой хит «Очень странные дела» с результатом более 1 млн сообщений. В топ также вошли «Уэнздей», «Сверхъестественное», «Дневники вампира». Среди российских проектов лидируют «Вампиры средней полосы», сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, «Бар «Один звонок»», «Эпидемия»и «Топи».

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