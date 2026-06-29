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Шепс раскрыл, где пройдет свадьба брата

Участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс отпразднует свадьбу в Москве
polina_fris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс сообщил, что его брат Олег проведет свадьбу в Москве. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Шепс отметил, что официальная часть церемонии состоится в Москве, а затем празднование переместится в другое место. Участник шоу отметил, что подготовка к мероприятию идет полным ходом.

«Это вообще что-то с чем-то… Это что-то невыносимое. Я не думал, что будет так. Но это хорошие заботы, на которые тратить время только в удовольствие», — поделился экстрасенс.

Шепс добавил, что радуется за брата.

В мае блогерша и фотограф Polina Fris (настоящее имя — Полина Еременко) сообщила, что ее возлюбленный, победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс, сделал ей предложение.

Еременко рассказывала, что нейтрально относится к фан-базе возлюбленного. По мнению блогерши, для нее главное, чтобы поклонницы жениха не нарушали их личные границы.

Polina Fris отметила, что находится на одной волне с Шепсом. Это ее и покорило в возлюбленном.

Ранее Аня Покров отказалась сниматься в откровенных сценах в кино.

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