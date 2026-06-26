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«Уже все-таки не тот возраст, статус»: Аня Покров отказалась сниматься в откровенных сценах в кино

Аня Покров призналась, что ей не по возрасту и статусу сниматься голой в кино
«Газета.Ru»

Блогерша Аня Покров призналась «Газете.Ru», что не готова к откровенным сценам в кино. По ее словам, это ей «не по возрасту и статусу».

В Москве состоялась премьера фильма «Дед Фомич», в котором Покров исполнила первую большую роль в кино. Звезда соцсетей поделилась, что ей очень понравился этот опыт, но пока у нее нет времени, чтобы полноценно погружаться в актерскую профессию.

«Я с удовольствием [буду дальше сниматься]. Пишите, звоните! Мне, правда, очень понравилось. Предложения есть, я хожу на пробы. Но очень тяжело это совмещать с графиком, который у меня есть сейчас. Все-таки съемочный процесс в кино – это не просто прийти и пять минут потусоваться. Мне, как человеку, у которого нет полноценного актерского образования, нужны еще дополнительные курсы. В общем, это просто очень много времени. Я с удовольствием буду сниматься в интересных проектах, но пока пытаюсь все это вклинивать в свой график», — отметила Покров.

Также блогерша рассказала, что пока у нее нет стремления сняться у какого-то конкретного режиссера. Покров открыта к предложениям, но не хочет раздеваться в кадре.

«Мне кажется, что именно в актерской движухе ребята загадывают, стремятся. Я открыта к российскому кинематографу. Табу нет. Вот только голой не готова, уже все-таки не тот возраст, статус. А так мы не из робкого десятка», — поделилась блогерша.

Ранее Аня Покров призналась, что не пробовала торт на своей свадьбе.

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