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Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории

Variety: «Майкл» по итогам мирового проката собрал $977 млн
Кинопрокатная компания «Вольга»

Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате $977 млн и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана (фильм собрал $975 млн). Об этом пишет Variety.

Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», которая собрала $911 млн.

По информации студии Lionsgate и студии Universal, фильм собрал $370,2 млн на внутреннем рынке и $607,2 млн за рубежом.

Главную роль в байопике сыграл племянник Майкла Джексона Джаафар.

Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона, вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах.

22 июня «Газета.Ru» писала, что байопик о Майкле Джексоне со сборами 188,4 млн рублей снова возглавил прокат в РФ.

Ранее Майкл Джексон обогнал Ваню Дмитриенко в российских чартах.

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