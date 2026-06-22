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Культура

«Майкл» обошел третьего «Холопа» и возглавил кинопрокат в России

Байопик о Майкле Джексоне со сборами 188,4 млн рублей снова возглавил прокат в РФ
Кинопрокатная компания «Вольга»

На вершину кинопроката в России вернулся биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, собравший за выходные 188,4 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На вторую строчку опустилась третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I. Лента заработала 170,5 млн руб.

За ней по-прежнему следует новый хоррор A24 «Закулисье реальности» о портале в лабиринт из желтых коридоров. Ужастик собрал 82 млн руб. Пятерку лидеров замыкают мультфильм «История игрушек 5» (51 млн руб.) и семейная комедия «Робоняня» (40 млн руб.).

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа, уже собравшая по миру более $700 млн, вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем отторгает новый байопик.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что нужно знать о продолжении «Дома дракона».

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