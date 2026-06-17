Майкл Джексон обогнал Ваню Дмитриенко в российских чартах

В России значительно вырос интерес к дискографии Майкла Джексона после выхода байопика. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе BandLink.

За 2 недели после выхода художественной картины «Майкл» Джексон прибавил 28 позиций в топе артистов, которыми больше всего интересуются россияне. Артист занял восьмое место «Музыкального индекса BandLink». Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей, а самые популярные из них формируют топ-1000 каждую неделю.

С 1 по 7 июня число уникальных слушателей певца на стримингах выросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей, а с 8 по 14 июня — прибавило еще 34%.

До премьеры байопика в России певец не входил в топ-500 музыкального индекса, а по итогам недели с 8 по 14 июня обогнал таких артистов, как Miyagi, Скриптонит, Ваня Дмитриенко и других лидеров предыдущих недель.

Лента «Майкл» с Джаафаром Джексоном в главной роли вышла в российский прокат 28 мая 2026 года и уже в первый уикенд заняла первую строчку бокс‑офиса, собрав 105 млн рублей. К середине июня мировые сборы фильма приблизились к отметке в $1 млрд.

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