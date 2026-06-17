Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Майкл Джексон обогнал Ваню Дмитриенко в российских чартах

В России вырос интерес к дискографии Майкла Джексона
Cliff Schiappa/AP

В России значительно вырос интерес к дискографии Майкла Джексона после выхода байопика. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе BandLink.

За 2 недели после выхода художественной картины «Майкл» Джексон прибавил 28 позиций в топе артистов, которыми больше всего интересуются россияне. Артист занял восьмое место «Музыкального индекса BandLink». Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей, а самые популярные из них формируют топ-1000 каждую неделю.

С 1 по 7 июня число уникальных слушателей певца на стримингах выросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей, а с 8 по 14 июня — прибавило еще 34%.

До премьеры байопика в России певец не входил в топ-500 музыкального индекса, а по итогам недели с 8 по 14 июня обогнал таких артистов, как Miyagi, Скриптонит, Ваня Дмитриенко и других лидеров предыдущих недель.

Лента «Майкл» с Джаафаром Джексоном в главной роли вышла в российский прокат 28 мая 2026 года и уже в первый уикенд заняла первую строчку бокс‑офиса, собрав 105 млн рублей. К середине июня мировые сборы фильма приблизились к отметке в $1 млрд.

Ранее сообщалось, что Егор Крид снимет документальный фильм про свою жизнь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!