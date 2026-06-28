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Культура

Музей мирового океана в Калининграде получил статус особо ценного объекта

Путин присвоил Музею мирового океана в Калининграде статус особо ценного объекта
Виталий Невар/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении Музея мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что документ подписан в целях сохранения историко-культурного наследия народов России.

Согласно указу, правительству предстоит обеспечить правовые, финансовые и материальные условия для деятельности музея как особо ценного объекта.

Музей Мирового океана — первый в стране комплексный маринистический музей-заповедник, основанный в 1990 году. Он расположен в Калининграде на набережной Петра Великого. В его экспозициях представлены материалы, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии Мирового океана. Главная особенность музея — Набережная исторического флота, где ошвартованы легендарные суда. Среди них научно-исследовательское судно «Витязь», с борта которого в 1957 году измерили максимальную глубину Марианской впадины, подводная лодка «Б-413», единственное в мире судно космической связи с музейной экспозицией «Космонавт Виктор Пацаев» и другие уникальные суда.

В 2022 году музей получил статус музея-заповедника. В начале 2023 года он вошел в десятку самых посещаемых в стране.

Ранее в Госдуме призвали наделить исторические символы РФ особым охранным статусом.

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