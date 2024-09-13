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В Госдуме призвали наделить исторические символы РФ особым охранным статусом

Депутат Милонов: исторические символы РФ должны иметь особый охранный статус

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Все исторические символы России должны обладать особым культурным и охранным статусом. В том числе – знамя Спаса Нерукотворного, боевые знамена Российской империи, флаги и знамена СССР и так далее. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минкульта РФ Ольге Любимовой, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Милонов назвал символы России важной частью культурного наследия, подчеркнув, что в сегодняшних исторических обстоятельствах они нуждаются в особом охранном статусе наравне с госсимволикой. Помимо прочего, он отнес к ним символику династии Романовых, флаг Российской империи образца 1914 года и другие символы.

До этого Милонов призвал ввести единую школьную форму в стиле императорской России и Советского Союза. По его мнению, школьников нужно одеть в мундиры с петлицами, кожаные сапоги, кепи.

В Госдуме ранее поддержали идею запрета на «святые» товарные знаки.

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