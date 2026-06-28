Виктория Боня уволила дочь из семейного реалити-шоу

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась на YouTube-канале, что уволила дочь Анджелину из семейного реалити-шоу.

Боня объяснила, что дочь тратит очень большое количество денег, но не хочет зарабатывать их. По словам знаменитости, Анджелина платит за такси €100-150 (около 8,7-13,1 тысяч рублей) в день.

Как рассказала Боня, на днях она захотела снять с дочерью короткий ролик, как та занимается скорочтением.

«И что вы думаете? Она мне говорит: «Ой, я плохо выгляжу, я не готова». И вечно затылком плохо выглядит. Я говорю ей: «Еще раз так скажешь, и мы закрываем эту лавочку. Ничего снимать не буду». Ну и вот, на этом все закончилось», — поделилась блогерша.

Боня забрала у Анджелины все карты. Она выделила для дочери карманные деньги в размере €50 (4 370 рублей) в неделю.

Телеведущая отметила, что в результате девочка начала просить деньги у других родственников — у бабушки и отца. Боня призналась, что довольна таким положением.

В мае Боня рассказала, что поругалась с дочерью Анджелиной. По словам знаменитости, девочка отказалась записать ей пятиминутный влог с отдыха в Куршевеле.

Ранее Виктория Боня расплакалась после рассказа, как боролась за хлеб.