«Это паразит»: Лолита выступила против искусственного интеллекта в музыке

Певица Лолита на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ – 2026» рассказала «Газете.Ru», что считает искусственный интеллект паразитом.

По мнению исполнительницы, ИИ-артисты, которые сейчас все чаще появляются в чартах, должны существовать отдельно от реальных звезд.

«Никакой ИИ не победит моих коллег. Все равно ИИ – это паразит, квинтэссенция того, что сделали живьем мои коллеги. Поэтому я бы точно не стала делать номинации, связанные с ИИ, потому что это такая игрушка, как тетрис. У них свои чарты, это круто, пусть будут отдельно. Но сегодня я сижу с людьми, которых очень люблю, за каждым слежу, каждому ставлю сердечки, и они иногда из жалости отвечают мне тем же», — поделилась Лолита.

Из современных артистов Милявская выделилась Ваню Дмитриенко. Она призналась, что еще четыре года назад предсказывала ему успех в шоу-бизнесе.

«Ваня Дмитриенко однозначно [фаворит]. Люблю с его 16-ти лет. Когда-то я ему сказала: «Ты далеко пойдешь». И я так рада, что прошло четыре года, и он пошел далеко», — рассказала Лолита.

Ранее Лолита рассказала, что сделала из икон бывшей свекрови серьги.

 
