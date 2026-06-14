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Культура

Лолита назвала необычный пункт в райдере

Певица Лолита написала в райдере фразу «рекомендовано Пенсионным фондом»
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская призналась РИА Новости, что у нее совершенно обычный райдер.

По словам Лолиты, в ее райдере ничего интересного нет, кроме подписанной фразы «Рекомендовано Пенсионным фондом».

«У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет», — поделилась артистка.

Милявская объяснила, что она и ее коллеги добавляют необычные пункты в райдере, чтобы удостовериться, что организаторы его прочитали.

«Когда вы увидите у моих коллег надпись «20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа» — это означает, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное», — пояснила певица.

В феврале Лолита рассказала, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет. По словам музыкантки, ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

В мае Милявская призналась, что ее попытка отказаться от курения привела к появлению нового пагубного пристрастия. По словам певицы, «заменителем» сигарет для нее стали леденцы.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

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