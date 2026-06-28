Стало известно, кто стал секретным гостем на «Алых парусах»

Секретным гостем на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге стал известный российский певец Ваня Дмитриенко. Об этом пишут «Известия».

На Дворцовой площади он исполнил свой новый трек «Алые паруса», а также исполнил песню «Шелк».

Для выпускников также выступили Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлианна Караулова, хедлайнер праздника певица Елка.

«Алые паруса» — главный праздник выпускников страны, который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

Каждый год дату выбирают после публикации расписания ЕГЭ. Кроме того, праздник не проводят 22 июня — в День памяти и скорби. В этом году основной период экзаменов вместе с резервными днями завершается 25 июня, поэтому «Алые паруса» вновь пройдут в первую субботу после окончания ЕГЭ.

Ранее тысячи выпускников собрались на праздник «Алые паруса» в Петербурге.