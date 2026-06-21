Полина Диброва не смогла навестить бывшего мужа в больнице

Модель Полина Диброва подтвердила, что ее бывший муж был госпитализирован

Модель Полина Диброва в беседе с Super подтвердила госпитализацию бывшего мужа – телеведущего Дмитрия Диброва.

По словам Дибровой, на данный момент шоумен пришел в сознание в Боткинской больнице. Телеведущий находится под наблюдением врачей. Модель призналась, что пока не может навестить экс-супруга. Она объяснила, что находится в Китае.

21 июня Telegram-канал 112 сообщил, что Дибров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали, когда тот находился без сознания. Врачи обнаружили у телеведущего перелом носа. Отмечается, что у артиста есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

В апреле 2026-го Дибров признался, что решил продать дом, который назвал в честь бывшей жены (Villa Paulina). Он объяснил, что сделал это из-за боли после разрыва.

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