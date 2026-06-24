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Культура

Дмитрий Дибров перенес операцию после падения в клубе

КП: телеведущий Дибров перенес операцию на руке
Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию на руке из-за травмы, полученной при падении в одном из московских клубов. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в окружении ведущего.

До этого утверждалось, что при госпитализации врачи настаивали на хирургическом вмешательстве, но 66-летний шоумен якобы подписал отказ и уехал домой.

«Дмитрий уже сделал операцию, о которой пишут в интернете», — подтвердил источник.

Несколько дней назад Диброва доставили в больницу в бессознательном состоянии после падения с лестницы на одной из вечеринок в Москве. СМИ сообщали о травме головы, однако возлюбленная шоумена заявила, что у него только царапина. Сам экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» комментариев о своем состоянии не давал.

По данным Mash, Диброву необходима была операция, чтобы не потерять подвижность правой руки. Источник выяснил, что ему диагностировали перелом лучевой кости правой руки.

Ранее Полина Диброва не смогла навестить бывшего мужа в больнице.

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