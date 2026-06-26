На фестивале «В кругу семьи» состоится мировая премьера

На XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле состоится мировая премьера фильма «На деревню дедушке-2». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Картину Владимира Котта на фестивале представит Федор Добронравов — в сиквеле кинохита он присоединился к Юрию Стоянову. Также в рамках киносмотра Роман Курцын представит свой новый фильм «Малыш каратист».

Гостями открытия фестиваля 4 июля станут Никита Михалков, Надежда Бабкина, Федор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Александр Галибин, Ксения Алферова, Дарья Пицик, Александр Самойленко, Иван Макаревич, Кирилл Зайцев, Даниил Якушев и многие другие.

Откроется фестиваль концертом группы «Братья Грим» и выступлением звезды «Няни Оксаны» и «Дылд» Дарьи Пицик на площади у КЗЦ «Миллениум».

Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

Киносмотр продлится с 4 по 7 июля при поддержке Государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что в госкорпорации трудятся множество трудовых династий, а вместе с членами семей — это миллионы человек, связанных общим делом и общими ценностями.

«Когда мы говорим о преемственности поколений, то имеем в виду не только передачу профессионального опыта, но и то, что формирует человека как личность: любовь к Родине, семейные традиции, взаимное уважение, надежный тыл. Поэтому «Ростех» год за годом поддерживает кинофестиваль «В кругу семьи» — проект, который на языке кино говорит о простых, но очень важных вещах», — объяснил он.

В 2026 году на фестивале также пройдет деловая программа, посвященная выгоранию. Эксперты киноиндустрии, психологи и представители креативных индустрий обсудят, как сохранять внутренний ресурс, не терять смысл и оставаться в контакте с собой и близкими.

Вход на основные мероприятия фестиваля свободный по предварительной регистрации на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что церемония открытия фестиваля будет транслироваться одновременно в 20 городах России и 40 странах мира.