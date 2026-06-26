Фильмы из Швейцарии и Косово покажут на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле

На отбор Международного кинофестиваля «В кругу семьи», который пройдет в Ярославле, поступило более 2 759 заявок из 123 стран. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе киносмотра.

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная XXI Международному кинофестивалю «В кругу семьи». На конференции представители проекта рассказали, что в конкурсную программу вошло 140 фильмов из 47 стран. Впервые зрители увидят картины из Швейцарии, Индонезии, Пуэрто-Рико, Косово и Филиппин.

Президент фестиваля Александр Ковтунец напомнил, что в мире, постоянно требующим быть быстрее, сильнее, эффективнее часто можно забыть друг о друге.

«Наш фестиваль — это не просто кино. Это напоминание: остановись, посмотри на тех, кто рядом. В этом году мы создаем Международную академию, учреждаем премию за сохранение семейных ценностей — чтобы добро оставалось с нами не только на время фестиваля. И впервые церемония открытия объединит 10 городов России и 30 стран мира. Чтобы люди по ту сторону экрана тоже почувствовали: они не одни. Потому что семья — это место, где тебя ждут. И где ты можешь просто быть собой», — сказал он.

В свою очередь, Петр Фрадков, председатель ПАО «Банк ПСБ», назвал условие развития сильной страны.

«Сильная страна начинается с крепкой семьи, а крепкая семья — с ценностей, которые мы вместе разделяем и передаем следующим поколениям. Хороший фильм превращает слова о любви, патриотизме, уважении к старшим в наглядную историю. В ней есть конкретный герой, понятный поступок, очевидный выбор. И это дает готовый повод поговорить с детьми о важном. Это и есть главная ценность фестиваля «В кругу семьи» — он превращает семейный досуг в живой опыт сопереживания и совместного осмысления серьезных и глубоких тем, для которых в повседневной жизни не так часто находится время», — рассуждает Фрадков.

Фестиваль пройдет с 4 по 7 июля в Ярославле. Его программа включает международные кинопоказы, кинофорум «Инженеры человеческих душ», деловую программу о выгорании, творческие встречи, мастер-классы и красную дорожку с участием звезд российского кино. Все конкурсные показы — бесплатные.

Фестиваль проходит при поддержке Государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

Ранее сообщалось, что «Красный шелк» представят на Международном фестивале китайского кино.