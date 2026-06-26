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Культура

Попасть в цирк можно будет по «Пушкинской карте»

Путин поручил обеспечить участие цирков в программе «Пушкинская карта»
Владимир Песня/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение Путин дал в рамках заседания Совета при Президенте по культуре. Сроком исполнения он назвал 1 сентября 2026 года.

По «Пушкинской карте» молодежь от 14 до 22 лет включительно может попасть в театры, музеи, кинотеатры, концертные залы и филармонии. Государство зачисляет на карту 5 тысяч рублей в год, до 2 тысяч рублей из них можно потратить на сеансы отечественного кино.

В начале года Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами».

Ранее в Совфеде предложили контролировать траты по «Пушкинской карте».

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