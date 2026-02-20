СК завершил расследование дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами». Об этом ведомство сообщило в своем канале в Max.

«Уголовные дела переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи суд», — говорится в сообщении.

По данным следствия, один из фигурантов дела не позднее января 2023 года разработал мошенническую схему по выводу средств с «Пушкинских карт». Для ее реализации он привлек знакомого из числа должностных лиц «Киноконцертного зала Эльдар» в Москве. Для реализации схемы обвиняемые подали заявку от лица площадки для участия в программе.

В СК отметили, что фигуранты также искали владельцев карт с неиспользованным лимитом средств. Они обманным путем похищали деньги, приобретая билеты на мероприятия. Помимо этого, обвиняемые искали людей, готовых оформить «Пушкинские карты» по недостоверным данным.

Всего, по информации ведомства, с помощью карт были приобретены не менее 3 тысяч билетов на мероприятия, организованные обвиняемыми. Ущерб от их действий составил более 15 млн рублей.

Ранее в Госдуме призвали удвоить номинал «Пушкинской карты».